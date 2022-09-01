В россии полицейским запретили выезд со страны и приказали сдать загранпаспорта

Российским полицейским запретили выезд из страны. Сотрудники, имеющие допуск к гостайне, должны сдать загранпаспорта.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza.

«Распоряжение о запрете выезда подписали 23 сентября. С этого момента личный состав и руководство МВД, включая женщин, не имеет права покидать Россию. Даже в рекомендованные для сотрудников силовых служб отпуска страны. В исключительных случаях выехать будет можно, но только после согласования с руководством», - говорится в сообщении.

Тем, кому ранее был согласован отпуск заграницу, нужно предоставить копии билетов и брони отелей, которые были сделаны до 21 сентября. Однако и это может не помочь — по сведениям канала, одной сотруднице отказали в выезде за пределы россии, который она запланировала до дня объявления о мобилизации: «И никакие билеты и бронирования не помогли».

«Кроме того, полицейские, имеющие доступ к гостайне, обязаны сдать загранпаспорта. Также в последнее время сотрудники МВД почему-то чаще стали практиковаться в стрельбе. Сейчас такие занятия проходят каждую неделю», - сообщает канал.

Стоит отметить, что накануне в россии дважды состоялись антивоенные акции протеста. Также масштабная акция протеста против мобилизации прошла в Дагестане.