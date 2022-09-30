«Питер и москву вообще не трогают»: Оккупанту рассказали с каких регионов россии мобилизируют мужчин

Российский военный получает новую информацию от родных про реалии мобилизации в рф.

Об этом свидетельствует перехват опубликованный ГУР.

- Как бы это дальше не кончилось ядерной войной, нам уже...

- Запорожье от всё, они не уйдут, им скажут то, что это россия, а они скажут нет.

- Та это понятно, что они не примут результаты референдума и весь мир не принимает. Ни Америка ничего. Даже если выборы пройдут и все согласятся, мы не признаем, никто не признает. Короче, самая большая мобилизация - это курск, Белгород будет и Воронежская область, приграничные территории. С москвы 50 человек уехало. А сегодня с Россоши, с маленькой - 300 только, 300 человек забрали, блин одним днем. Ольховатка, Криничное, короче, с деревень забирают, потому что москва сейчас поднимет сразу забастовку, выйдут на Красную площадь, а мы молчим, потому что маленький провинциальный городок.

- Валить надо, с пограничных городов.

- Нельзя. Приказ губернатора Воронежской области подписан, все невыездные никому нельзя выезжать, ни с области, с города где прописан - оттуда выезжать нельзя. С Россоши в деревню нельзя, с деревни в Россошь нельзя, везде пограничники стоят. А за бегство от мобилизации, от уклонения.

- 15

- Не, 3 пока. От 3-х до 15-ти, да. Ну 3 это ж, если тебя в ближайшее время поймают, а если через 10 лет, прятаться будешь 10 лет, тогда наверное уже строгач будет, пока 3 года за уклонение от мобилизации, поэтому все сидят по домам, позакрывались, сидят все плачут и ждут.