«Питер и москву вообще не трогают»: Оккупанту рассказали с каких регионов россии мобилизируют мужчин

Российский военный получает новую информацию от родных про реалии мобилизации в рф.
Об этом свидетельствует перехват опубликованный ГУР.
- Как бы это дальше не кончилось ядерной войной, нам уже...
- Запорожье от всё, они не уйдут, им скажут то, что это россия, а они скажут нет.
- Та это понятно, что они не примут результаты референдума и весь мир не принимает. Ни Америка ничего. Даже если выборы пройдут и все согласятся, мы не признаем, никто не признает. Короче, самая большая мобилизация - это курск, Белгород будет и Воронежская область, приграничные территории. С москвы 50 человек уехало. А сегодня с Россоши, с маленькой - 300 только, 300 человек забрали, блин одним днем. Ольховатка, Криничное, короче, с деревень забирают, потому что москва сейчас поднимет сразу забастовку, выйдут на Красную площадь, а мы молчим, потому что маленький провинциальный городок.
- Валить надо, с пограничных городов.
- Нельзя. Приказ губернатора Воронежской области подписан, все невыездные никому нельзя выезжать, ни с области, с города где прописан - оттуда выезжать нельзя. С Россоши в деревню нельзя, с деревни в Россошь нельзя, везде пограничники стоят. А за бегство от мобилизации, от уклонения.
- 15
- Не, 3 пока. От 3-х до 15-ти, да. Ну 3 это ж, если тебя в ближайшее время поймают, а если через 10 лет, прятаться будешь 10 лет, тогда наверное уже строгач будет, пока 3 года за уклонение от мобилизации, поэтому все сидят по домам, позакрывались, сидят все плачут и ждут.
- Страшно что-то, вообще ужасное происходит, и главное что только пограничные территории. Питер вообще не трогают, москву вообще не трогают. А мы тут как эти, блин, никому не нужные. Можно и пожертвовать Тут же оказывается то, что там в военнике написано, что там, кто повар, кто пекарь, это ж ни о чем не говорит.
- Там есть код военный «В...У...С», «военная специальность». Так вот мы папин код расшифровали, он оказывается старший зенитной установки, а он говорит: «Я ее в глаза не видел», ну кому ж интересно - в военкомате сейчас же отбор идет по этим вот кодам.
- Это нормальная кстати тема.
- Отлично конечно, в 46 лет еще он там блин о своей коленкой с больной ходит, хромает, на войне там бегать будет.
Напомним, что в ранее опубликованном перехвате оккупант сказал, что армия рф поддерживает мобилизацию в россии, потому что боятся наступления ВСУ: «Пусть едут помогают».