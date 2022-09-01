Ким заявил, что на «референдум» в Снигиревке пришли 30 человек

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что на организованный оккупантами «референдум» в захваченной Снигиревке пришли всего 30 человек.

Об этом губернатор сообщил в эфире телемарафона.

Ким навал проведение псевдореферендума на оккупированной части Николаевской области пустой тратой времени.

«По моему мнению, даже для россиян это было бы трудно проводить референдум на оккупированной территории менее 5%, что касается Николаевской области. По нашим подтвержденным данным в Снигиревке проголосовали, не знаю как, но пришло 30 человек. То есть это пустая трата времени», - сказал он.

Ким также добавил, что наблюдается военная активизация на линии фронта по разным направлениям. Однако, по словам главы ОВА, оккупанты не концентрируются на активных действиях в Снегиревке или Николаевской области в целом.

Стоит отметить, что в 2020 году в городе проживало более 12 тысяч человек. Сколько сейчас осталось, неизвестно.

Напомним, что ранее жители Снигиревки выступили против «референдума» оккупантов: «Была, есть и будет Украиной».