Ким: Николаевщина готовится к зиме, но враг продолжает бить по критической инфраструктуре

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что власти области активно готовятся к началу отопительного сезона, однако оккупанты продолжают наносить удары по критической инфраструктуре, чтобы создать проблемы, или обесточить город.

Об этом Ким сообщил в эфире телемарафона.

По словам губернатора области, отопительную систему уже тестируют и наполняют водой, однако основными рисками остаются боевые действия.

«В том числе сегодня ночью, били по критической инфраструктуре и пытались ее уничтожить для того, чтобы создать нам проблемы, или обесточить город. То есть враг бьет по критической инфраструктуре и мы можем чинить, но мы не знаем что будет завтра», - сказал Ким.

Глава ОВА подчеркнул, что постановление правительства об обеспечении дровами деоккупированных объектов, или тех, которые находятся близко к линии фронта, также будет реализовано.

Ким добавил, что Николаевщина - степной край, поэтому местных лесов недостаточно чтобы обеспечить население дровами. С этим Николаевской области помогают другие лесистые регионы.

«В принципе основные проблемы решены», - добавил он.

Напомним, что ранее глава ОВА Ким рассказал о бесплатных дровах для жителей прифронтовой территории.