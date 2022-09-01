Николаевским морпехам передали три современных дрона

Бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского получили три современных дрона DJI Mavic 3.

Об этом они рассказали в комментарии «Преступности.НЕТ».

– Дроны на войне очень важны. Фактически, это наши глаза, которые позволяют нам не подвергать опасности наших разведчиков и получать довольно оперативно информацию о вражеских позициях. А также корректировать огонь нашей артиллерии по врагу. Учитывая это, оккупанты стараются как можно быстрее сбивать эти дроны. Поэтому у нас постоянно есть потребность в их пополнении, – рассказали бойцы.

По просьбе помочь в приобретению оборудования откликнулись грузинский дипломат Теймураз Нишнианидзе и одесский активист Сергей Стерненко. За короткий срок они смогли найти необходимые средства, а также приобрести дроны DJI Mavic 3, которые очень сложно найти в продаже.

На днях дроны были доставлены к месту дислокации бригады и уже выполняют возложенную на них важную роль.