Мы будем рассматривать ядерный удар по Украине как нападение на НАТО, - сенатор США

Если россия продолжит угрозы в адрес Украины и применит ядерное оружие, США воспримут это как нападение на НАТО.

Об этом заявил американский сенатор Линдси Грэм заявил, передает Dikgazete.

Выступая на заседании комитета, сенаторы подчеркивали, что россия должна отвечать за все нарушения законов, допущенные ее армией в Украине.

«Если путин продолжит свои угрозы и применит ядерное оружие, мы будем считать это крупномасштабным нападением на НАТО. Радиация затрагивает не только Украину, но и всю Европу», – сказал Грэм.

По его словам, рф использует ядерное оружие для шантажа. Он добавил, что у российского ядерного удара будут катастрофические последствия не только для Украины, но и для всего мира.

«Мы должны немедленно противостоять этому шантажу. Советник по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, если Россия применит ядерное оружие в Украине, это будет иметь разрушительные последствия, и он был прав», - заметил сенатор США.

Ранее сообщалось, что в ГУР считают очень высокой угрозу применения россией ядерного оружия.