Байден: США будут признавать Украину в международно признанных границах и и будет поддерживать усилия Украины по восстановлению контроля над своей территорией

Президент США Джо Байдет заявил, что Штаты продолжит признавать Украину в прежних границах после подписания путиным «соглашений» о вхождении «ЛНР», «ДНР», Запорожской и Херсонской областей в состав рф.

Об этом говорится в обнародованном в пятницу заявлении президента США Джо Байдена.

«Россия нарушает международное право, попирает Устав Организации Объединенных Наций и повсюду демонстрирует свое презрение к миролюбивым народам. Не заблуждайтесь: эти действия не имеют легитимности. Соединенные Штаты всегда будут чтить международно признанные границы Украины», - говорится в тексте.

Байден также добавил, что штаты будет и впредь поддерживать усилия Украины по восстановлению контроля над своей территорией путем укрепления ее позиций в военном и дипломатическом отношении, в том числе за счет дополнительной помощи в области безопасности на сумму 1,1 миллиарда долларов,о которой Соединенные Штаты объявили на этой неделе.

«В ответ на фальшивые заявления россии об аннексии Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками и партнерами сегодня объявляют о новых санкциях. Эти санкции повлекут за собой издержки для физических и юридических лиц — внутри и за пределами России, — которые оказывают политическую или экономическую поддержку незаконным попыткам изменить статус территории Украины», - говорится в тексте.

Байден подчеркивает, что «мы сплотим международное сообщество, чтобы осудить эти шаги и привлечь Россию к ответственности.

«Мы продолжим снабжать Украину оборудованием, которое ей необходимо для самообороны, несмотря на наглые попытки россии перекроить границы своего соседа. И я с нетерпением жду подписания Конгрессом закона, который предоставит дополнительные 12 миллиардов долларов для поддержки Украины», - подытожил он.

Напомним, что ранее администрация Байдена предупредила, что россия получит «катастрофические последствия», если применит ядерное оружие.