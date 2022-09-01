В Первомайске демонтируют советскую звезду

В четверг, 29 сентября 2022 года, в ходе пленарного заседания Первомайского городского совета были приняты решения о демонтаже звезды, расположенной в сквере Освобождения, в центре города, вблизи автостанции «Голта».

Об этом пишет Гард.City .

Соответствующий вопрос включили в повестку дня как дополнительный. Когда до него дошла очередь, проголосовали абсолютным большинством присутствующих на заседании депутатов.

«Речь идет о красной звезде, обрамляющей вход в сквер Освобождения с одноименной площади. Этот объект входит в мемориальный комплекс, посвященный 30-й годовщине освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков. Впрочем, теперь согласно решению горсовета звезду следует демонтировать до 1 октября. Поручили это управлению ЖКХ совместно с КП «Первомайскодоканал», - сообщает издание.

Напомним, что в Николаеве 4 февраля в Ингульском районе демонтировали барельефа советского политического деятеля Владимира Ленина, который являлся частью памятника «Юность».