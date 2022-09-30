«Это решение принимается консенсусом»: Столтенберг прокомментировал заявку Украины на вступление в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг фактически уклонился от ответа на вопрос, поддерживает ли заявку Украины на ускоренное вступление в Альянс.

Об этом он сказал на пресс-конференции в пятницу, 30 сентября, сообщает ЕП.

– Каждая демократия в Европе имеет право подать заявку на членство в НАТО. Мы уважаем это право, и в последние годы мы говорили, что двери Альянса открыты. Члены НАТО на саммите в Мадриде четко заявили, что уважают право Украины выбирать собственное будущее, – сказал Столтенберг.

- Решения о членстве должны принимать все члены НАТО, это решение принимается консенсусом. Сейчас мы фокусируемся на немедленной поддержке Украины, чтобы она защищалась от грубого вторжения России, и это главный фокус союзников НАТО, – добавил он.

Также Столтенберг заявил, что государства Альянса никогда не признают ни одну из аннексированных россией украинских территорий частью россии. Он назвал «референдумы» и аннексию самой серьезной эскалацией с начала войны.

– Союзники НАТО не признают и никогда признают ни одну из этих территорий частью России, – сказал генсек Альянса.

– Эти земли – это Украина. Донецк – это Украина. Луганск – это Украина. Херсон – это Украина. Запорожье – это Украина. Как и Крым – это Украина, – добавил он.

В то же время он отметил, что аннексия не изменит позицию стран НАТО по поддержке Украины.

– Это уже второй раз Россия отобрала украинские территории силой. Но это не изменяет природу конфликта. Он остается агрессивной войной России против Украины. И это не меняет наше обязательство поддержки Украины, – сказал он.

НАТО не является частью конфликта, но оказывает поддержку Украине, чтобы она могла реализовать свое право на самооборону, добавил он.

Как известно, 30 сентября Президент Украины Владимир Зеленский, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и премьер-министр Денис Шмигаль подписали заявку Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО.