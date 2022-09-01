В Украине изменились правила выезда за границу для спортсменов и тренеров

Кабмин Украины постановлением внес изменения в Правил пересечения государственной границы гражданами Украины во время действия военного положения. Изменениями определены особенности пропуска спортсменов.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Пропуск спортсменов, а также их тренеров и членов сборных команд через государственную границу осуществляется Госпогранслужбой при наличии подтверждающих документов и при условии выполнения правил пересечения государственной границы Украины.

Подтверждающими документами является решение Минмолодежьспорта или письмо Министра молодежи и спорта в Госпогранслужбу об участии указанных лиц в спортивном мероприятии заграницей.

Такое письмо предоставляется Госпогранслужбе за предварительным обращением, и оно должно содержать исчерпывающий перечень лиц, участвующих в спортивном мероприятии и срок его проведения.