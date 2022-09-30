Минобороны Литвы закупает дроны-камикадзе для ВСУ

Министерство обороны Литвы подписало договор с польской компанией WB Group на закупку дронов-камикадзе Warmate для Украины.

Об этом сообщает пресс-служба министерства, пишет издание Delfi.

Согласно сообщению, два полных комплекта беспилотников, включая оборудование для запуска и управления, а также боеприпасы, будут закуплены у польского производителя вооружений и переданы Украине.

Такие беспилотные комплексы способны нести различные типы зарядов, предназначенных для поражения живой силы, командных пунктов и бронетехники противника, в том числе танков.

Необходимость в этих системах согласована с украинской армией, говорится в сообщении.

Радиус действия комплекса Warmate — 10 км, продолжительность барражирования в полчаса позволяет развить максимальную скорость в 150 км/ч и подняться на максимальную высоту в 500 м при нормальной высоте полета 30-200 м. Максимальная взлетная масса комплекса — 4 кг, при этом аппарат может быть снаряжен разнообразными по типу поражения боевыми головками с массой взрывчатого вещества до 800 г. Летательный аппарат обладает автоматическим режимом управления полетом и системой возврата. Во время атаки БПЛА заходит на цель в пике, достигая своей максимальной скорости — 150 км/ч.

Средства на приобретение дронов собрал основатель телеканала Laisves TV Андрюс Тапинас. Его инициатива Legion of Boom собрала более 2 млн евро, половина этой суммы будет выделена на приобретение Warmate.

26 августа министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил, что Литва закупит 37 дронов-камикадзе польского производства WB Group для Украины на деньги, которые граждане Литвы собрали для Вооруженных Сил Украины.