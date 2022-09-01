Российский посол был вызван в МИД Великобритании из-за действий рф в Украине

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли вызвал российского посла Андрея Келина в британское дипведомство в связи с попыткой аннексии россией Донецкой и Луганской, а также частей Херсонской и Запорожской областей Украины.

Об этом говорится в твиттере главы МИД Великобритании.

«Я вызвал посла России Андрея Келина, чтобы решительно выразить протест против заявления Путина о незаконной аннексии суверенной украинской территории», – написал Клеверли в твиттере в пятницу.

Напомним, что диктатор России Владимир Путин в пятницу, 30 сентября, объявил аннексию оккупированных территорий Украины и подписал «договор» о так называемом «вступлении в состав России новых территорий» Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.