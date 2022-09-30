Президент Владимир Зеленский отменил осенний призыв на срочную военную службу и отложил осеннюю демобилизацию.

Об этом говорится в указе №678 от 30 сентября, пишут «Украинские новости».

Этим указом внесены изменения в указ № 687 от 29 декабря 2021 года об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы и сроках проведения очередных призывов на срочную военную службу в 2022 году.

Пункты указа о демобилизации, запланированной в октябре-декабре, дополнены словами, что она будет не раньше объявления демобилизации.

При этом отменен призыв на срочную военную службу в октябре-декабре.

Как известно, в апреле Зеленский отменил весенний призыв на срочную службу в армию и отложил весеннюю демобилизацию.

В начале апреля Генеральный штаб Вооруженных сил сообщил, что в 2022 году весенний призыв на срочную военную службу в Вооруженные Силы и другие формирования не будет проводиться.

Генштаб отметил, что во время проведения общей мобилизации комплектование вакантных должностей в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях осуществляется за счет военнообязанных и резервистов