Сбитого российского летчика Красноярцева, который сознательно бомбил Чернигов, весной обменяли на пятерых украинских пилотов

Российского пилота СУ-34 Александра Красноярцева, задержанного в Чернигове после сбития самолета 5 марта, обменяли на пятерых украинских военнопленных летчиков.

Об этом сообщил глава Главного Управления Разведки Кирилл Буданов в эфире телемарафона.

— Летчика Красноярцева мы обменяли месяцев четыре-пять назад. Мы его обменяли на наших пилотов, если не ошибаюсь на пятерых, - сказал Буданов.

Как известно, 5 марта Вооруженные силы Украины над Черниговом сбили самолет, которым управлял Красноярцев. Другой летчик погиб. Красноярцев признался, что после того, как катапультировался с подбитого самолета, убил гражданского, который гнался за ним.

Также напомним, что пленный российский летчик рассказал, что им сознательно дают приказы об использовании неуправляемых бомб, которые наносят удары по жилым кварталам.

Сообщалось, что сбитому российскому летчику СУ-34, который сознательно бомбил Чернигов, объявили подозрение - ему грозит пожизненное.