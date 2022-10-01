«Мы все стали заложниками одного маньяка»: Российский рэпер покончил с собой из-за войны и мобилизации

В Краснодаре в 30 сентября покончил с собой рэпер Иван Петунин, выступавший под сценическим псевдонимом Walkie. Он записал видео, в котором заявил, что не готов идти на войну и убивать людей, а потом выбросился из окна своей квартиры.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

В видео Walkie рассказывает, что принял решение покончить с собой из-за объявления в рф частичной мобилизации. Он также сказал, что все семь месяцев с начала вооружённого вторжения россии в Украину ему «было очень больно».

Walkie придерживался пацифистских позиций и не хотел брать в руки оружие. Певец рассказал, что у него есть отсрочка от призыва по состоянию здоровья, но он не верит, что военкоматы будут принимать отсрочки во внимание, и считает, что частичная мобилизация вскоре превратится в полную.

– Мы все стали заложниками одного маньяка, – сказал Walkie.

Перед смертью рэпер также отправил текстовое послание своей девушке, призвав её хранить память о нём и помнить, что он всегда жил по совести.

Ивану Петунину было 27 лет. За полдня до смерти он выложил в интернет свой новый альбом «Walk Out Boy 3».

Напомним, что из россии за неделю мобилизации выехало больше мужчин, чем было отправлено на войну в феврале.