«Готовы к растаможке в «Дії»: Министр цифровой трансформации рассказал о возможности новой функции приложения

После принятия закона Верховной Радой, в «Дії» может появиться услуга растаможки автомобилей.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, отреагировав на разоблачение СБУ коррупционной схемы на растаможке автомобилей.

«СБУ сообщила о ликвидации масштабной коррупционной схемы на растаможке авто на 40 млн грн. На Житомирской таможне искусственно «омолаживался» год выпуска импортированных грузовиков, уклоняясь от уплаты таможенных платежей. Именно цифровизация поможет убрать субъективный фактор по оценке авто, потому что все будет происходить автоматически в «Дії» по четким критериям. Это будет нашей первой услугой в таможенной сфере, которая продемонстрирует, насколько быстрой и прозрачной может быть украинская таможня. Мы ведь убираем значение цены авто для растаможки. Вы будете видеть в смартфоне все налоги, можете оплатить их в несколько кликов. Мы готовы к растаможке в «Дії». Ждем принятия закона в Верховной Раде», - рассказал министр.