«Укрзалізниця» восстанавливает движение поезда сообщением Долинская – Николаев

«Укрзалізниця» продолжает восстанавливать пригородное железнодорожное сообщение на Востоке и Юге Украины. Уже с 1 октября назначен поезд Славянск – Лозовая, а с 3 октября возобновится сообщение Долинская – Николаев.

Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзалізниці».

С 3 октября пригородный поезд №6318/6317 со станции Николаев-Грузовой будет отправляться в 17:30 и прибывать в Долинскую в 21:49.

Со станции Долинская поезд будет отправляться в 03:20 и прибывать на станцию Николаев-Грузовой в 07:30.

Поезд №6801 Лозовая - Славянск будет отправляться со станции Лозовая в 12:10 и прибывать в Славянск в 15:29.

Указанные поезда будут курсировать каждый день кроме четверга. Они будут делать остановки на станциях Шидловска, Бантышево, Гусаровка, Барвенково, Языково, Гавриловка, Дубово, Близнецы.