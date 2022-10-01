Правительство увеличило размер компенсации владельцам жилья, приютивших переселенцев

С 1 октября увеличивается размер компенсации людям, предоставившим временное жилье внутренним переселенцам в рамках программы «Прихисток».

Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина.

Программа предусматривает государственную компенсацию за жилищно-коммунальные услуги тем, кто безвозмездно приютил внутренне перемещенных лиц из ВОТ или зон проведения военных (боевых) действий.

Владельцы жилья, разместившие у себя ВПЛ, будут получать 900 гривен вместо 450 за каждое такое лицо в месяц. Это стало возможным благодаря обновленному Меморандуму о сотрудничестве, который от имени правительства заключил Минрегион с Обществом Красного Креста Украины.

Напомним, недавно правительство одобрило еще одно новшество: при начислении субсидий упомянутая компенсация не будет исчисляться как полученный доход. Указанное станет еще одним хорошим стимулом для тех, кто принимает у себя вынужденных беглецов от войны.

Кроме того, отдельно был расширен перечень заведений, которые получат компенсацию за коммунальные услуги, если приютят ВПЛ. Такое право будут иметь не только государственные и коммунальные предприятия, но и юридические лица, ФЛПы, религиозные организации и другие, кто готов приютить внутренних переселенцев.