Начальник Службы безопасности Зеленского получает степень кандидата юридических наук

Начальник Службы безопасности президента Украины Максим Донец будет защищать диссертацию на соискание степени кандидата юридических наук.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Национальной Академии внутренних дел.

Донец должен был защищать диссертацию «Административно-правовой статус военнослужащих (телохранителей) Управления государственной охраны Украины» на соискание степени кандидат юридических наук, 30 сентября 2022 года.

Однако в академии сообщили, что защита была перенесена.

«Защита диссертации переносится в связи с болезнью официального оппонента», - говорится в сообщении.

В материалах отмечается, что у Донца два оппонента - доктор юридических наук, профессор Елена Джафарова и кандидат юридических наук Анна Титко.

Издание отмечает, что неизвестно, писалась кандидатская диссертация в полномасштабное вторжение РФ или во время него.

И добавляет, что Максима Донца в 2019 году президент Зеленский назначил заместителем начальника Управления – начальником Службы безопасности Президента Украины Управления государственной охраны Украины.