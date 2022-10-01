«Вопрос мы согласовали с военными»: В Николаеве возобновили уличное освещение, но не повсюду

В субботу, 1 октября, в Николаеве включили уличное освещение.

Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.

«Друзья, как и планировали, сегодня в Николаеве восстановили уличное освещение. ‼️Этот вопрос мы согласовали с военными. Освещение включили только на улицах, на которых нам разрешили военные. Адреса не пишу – вы сами видите, где горит свет, а где нет. Перед этим наши специалисты проверили и подготовили все сети», – написал мэр Николаева.

По словам Сенкевича, освещение будет работать до 22:00. До этого времени будут работать и светофоры. Затем – комендантский час и режим светомаскировки до 6 часов утра.

«Сегодня на улице темнеет рано. Тем, кто работает допоздна, надо возвращаться домой. Я понимаю, что кто-то из вас будет переживать из-за этого, но еще раз повторяю: вопрос проработан и согласован с военными! Далее будем корректировать работу уличного освещения и светофоров в соответствии с комендантским часом», - резюмировал городской голова.

Как известно, уличное освещение в Николаеве начали выключать в качестве светомаскировки после полномасштабного вторжения россии в Украину.