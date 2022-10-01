В крупнейших придунайских озерах Одесской области критический уровень воды

Об этом сообщает Одесский рыбный патруль.

Посетив озера Ялпуг – Кугурлуй, Кагул и Китай, руководство Управления Госрыбагентства в Одесской области осталось шокированным состоянием водоемов.

«Мы на грани экологической катастрофы. Летом об обмелении озера Китай, казалось, слышала вся Украина. Проблема освещалась во многих СМИ. Знаю, что вели работу по наполнению озера водой, но сегодня я его увидел в таком же критическом состоянии как и другие водоемы. Не знаю, какая будет зима и количество осадков, но если мы ничего не сделаем, то будет беда», - сообщает начальник управления Вячеслав Грибенко .