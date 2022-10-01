Женщина из Балаклеи, которая угощала оладьями ВСУ, рассказала об освобождении города

Женщина, которая угощала оладьями украинских военных во время освобождения города, сначала услышала украинский язык от солдат, а потом увидела голубые ленты на руках.

Об этом она рассказала для Общественного, пишет УП.Життя.

Известная на всю страну хозяйка с большим сердцем – 65-летняя Наталья Кривуля.

Она провела в подвале полгода, пока ее родной город был в оккупации.

Утро и день освобождения Балаклеи тоже были в укрытии. Тогда поднялась с зятем в квартиру на 3 этаж.

«Он смотрит в окно и говорит: "А ну тихо! Слышишь, украинский язык!" Я говорю: "Где?" Пошли на балкон, я выгляжу, а внизу четверо стоят, на рукаве голубые ленты. Я говорю: "Ой, наверное, наши. Не переодетые же русские?», – вспоминает Наталья.

Радостные новости женщина с зятем принесли в подвал, но люди сначала не поверили.

Когда обстрелы стихли, поднялись из хранилища – увидели подтверждение.

«Тогда все в душе колотилось, не верилось, что мы свободны, легче дышать стало!», – говорит Наталья.

В то утро на костре готовили кашу и оладьи на кефире. Наталья говорит, что предложить ребятам ничего такого не было, поэтому предложила оладьи.