Украина выплатила денежную помощь 96 людям, освобожденным из плена рф

96 бывшим пленникам России, которых удалось освободить, выплатили по 100 тысяч гривен.

Об этом сообщили в Мининтеграции .

«Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины перечислило 9,6 млн грн украинцам, освобожденным из российского плена. Межведомственная комиссия признала их лишенными свободы в результате вооруженной агрессии России. Единовременное пособие получили 96 бывших пленных. Из них 57 удалось вызволить уже после полномасштабного вторжения РФ. Все они получили по 100 тысяч гривен. Указанная помощь будет предоставляться и другим гражданам Украины, освобожденным из плена», - говорится в сообщении.

Также в министерстве добавили, что Кабмин 30 сентября поддержал инициативу Минреинтеграции перераспределить почти 47 миллионов гривен, предусмотренных государственным бюджетом на 2022 год министерству, для обеспечения выплат уволенным из плена украинцам и тем, кто еще в неволе.