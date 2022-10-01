Франция может отменить поставки датчанам части Caesar в пользу Украины, – СМИ

Франция планирует отменить поставки части заказанных Данией самоходных артиллерийских установок Caesar, прислав их Украине.

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на французское издание "Le Monde".

Страна может отправить от 6 до 12 гаубиц, в то же время Киев просит о 15 гаубицах.

"Пока технические обсуждения завершаются, маневр является предметом принципиальной политической договоренности между тремя правительствами", - пишет газета.

Эти данные поступили в прессу после переговоров последних недель между президентом Эммануэлем Макроном, президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен.

Операция одновременно беспрецедентна и сложна для французских властей. Оборудование, которое Париж намерен поставить в Киев, первоначально предназначалось для Дании в рамках заказа на 15 единиц техники, размещенного в 2017 году. В 2019 году заказ дополнили еще 4 орудиями.

Копенгаген готов отказаться от части гаубиц, поскольку они все еще проходят техническую проверку и могут не во всем соответствовать спецификациям, которые установили датчане.