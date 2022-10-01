Украинка выиграла 30 миллионов гривен и отдала их в помощь украинским защитникам

Пограничникам продолжает поступать одежда, производимая за средства небезразличной украинки, которая выиграла джекпот и решила направить его в помощь украинским защитникам.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

«Выигрыш составил 30 миллионов гривен. Однако вместо того, чтобы потратить их на квартиру или машину, женщина передала весь выигрыш в поддержку страны. Представители компании, где украинка сорвала джекпот, отмечали, что деньги клиентка направляет на изготовление зимней формы одежды для украинских пограничников. Такой поступок, конечно, вызывает уважение. В это время мы благодарны каждому гражданину, прилагающему усилия к обеспечению наших военных. В общей сложности, в рамках этой помощи поступит 10 тысяч комплектов зимней формы», - рассказали пограничники.