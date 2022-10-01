ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Число погибших из-за обстрела эвакуационной колонны в Запорожье возросло до 31

Уже 22-й день после начала полномасштабного вторжения России Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта.

Преступности.НЕТ ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 1 октября, можно прочитать по этой ссылке .

В этой новости мы будем следить за событиями 2 октября.

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01:15 1 октября в больнице Запорожья скончалась женщина, пострадавшая накануне в результате ракетного удара по эвакуационной колонне. Таким образом, в результате российской атаки погиб 31 человек. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

«К сожалению, количество жертв увеличилось. Еще одна женщина умерла, которая была тяжело ранена. Сейчас количество жертв достигло 31 человека: 30 гражданских и один сотрудник полиции, помогавший людям», - сказал Старух.

Также он заметил, что вражеская армия ударила на вход, выход и центр колонны. По его мнению, этого никто не мог ожидать: «Это очередной пример того, что мы имеем дело с террористом», - добавил глава ОВА.