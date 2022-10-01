Оккупант рассказал матери о настоящей ситуации на фронте, а не пропаганду росСМИ: «Что же это все вранье?»

Мама российского военнослужащего из 6-й армии 138-ого отдельного мотострелкового дивизиона е может поверить, что их победы - пропаганда росСМИ.

Об этом свидетельствует перехваченный разговор, опубликованный ГУР.

По словам оккупанта, все что показыают по российскому телевидению и событиях на фронте «полный бред», армия не захватывает новые территории и теряет технику.

- Мы получается вообще между, понимаешь: две артиллерии - их и наша. Мы тупо между сидим дебилы.

- Ясно.

- Да, смотрим фейерверки, вон у нас тут соседнюю гору взрывают, она горит. Ну сегодня бомбило нас, прямо по нашей горе е-мае. Мы короче в окопах как дурачки сидели.

- Ты знаешь, что все показывают, что летают и наши самолет много бомбят, и самоходки.

- Пошли они нах* п*здаболы. Послушай, вон все, что показывают - полный бред. Вот полный. Эти вы*боны. Вот извиняюсь за слова. Ты бы видела. Мы, когда сопровождали колону техники - это п*здец. Это 50-х, 60-х годов и все в единичных, ну штучных - там 3 танка, 5 таких БМП там, мотолыг. Ничего нах*й нет. У нас все старое. И еще тебе больше скажу: мы еще и про*бываем технику, а все показывают, что забираем.

- П*здаболы. Я помню это. Я каждый раз поражаюсь тому, что показывают по телевизору - п*раша это все. Тут стыд и срам вообще происходит. Я говорю, и технику мы смотрели, у нас аж слезы наворачивались. Я говорю, 4 танка, а они ржавущие, как они едут - вообще непонятно, убитые прожженные.

- Показывают же кадры все равно откуда, значит есть и хорошая техника.

- Короче, стреляем знаешь чем? Вот я тебе здесь говорю, что мы в Белгороде были, что здесь. Самое крутое - это с-300, штучно выстреливают они, то есть раз в день, грубо говоря. Я так понимаю, снарядов-то нет них*я, плохо подвозят. Есть грады, которые так же штучно раз в два дня стреляют, я видел. Там раз в несколько дней вертолет либо самолет пролетает. Что бахнет - непонятно, как будто вслепую. В общем, позорище такое - кошмар. Все, что говорят по телевизору - бред.

- А все, что показывают - убиваем мы их, убиваем, наступаем, сдерживаем - что же это все тоже вранье?

Напомним, как в ранее опубликованном перехвате оккупант рассказывает о хаотичной стрельбе по позициям «Мы стреляем в слепую, мы даже не знаем куда».