путина больше беспокоит Херсонская и Запорожская области, чем удержание Луганской, – ISW

Президент россии владимир путин больше заинтересован в том, чтобы удержать территории Запорожской и Херсонской областей, а не укрепить позиции россиян на Луганщине.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

«Поражение под Лиманом указывает на то, что президент россии владимир путин уменьшает приоритетность защиты Луганской области в пользу удержания оккупированных территорий на юге Украины», - сказано в отчете.

В своб очередь, украинские и российские источники постоянно указывают на то, что войска рф продолжали укреплять российские позиции в Херсонской и Запорожской областях, несмотря на недавний крах Харьковско-Изюмского фронта и окружение сил россии в Лимане.

В ISW считают, что решение не укреплять уязвимые линии фронта в Купянске или Лимане почти наверняка было принято путиным, а не военным командованием, и свидетельствует о том, что путин заботится об удержании стратегически важных участков Херсонской и Запорожской областей значительно больше, чем о Луганской области.

Напомним, что ранее ISW сообщали, что путин напрямую отдает приказы командирам армии рф в обход минобороны.