Глава украинского ГУР Буданов заявил, что у путина есть три двойника

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что у российского диктатора владимира путина есть по меньшей мере три двойника.

Об этом Буданов сказал в интервью телеведущей Наталье Мосейчук.

По его словам, в украинской разведке есть специалисты, которые разбираются в этом вопросе.

— Я лично не являюсь «путиноведом», скажем так. Для меня есть три двойника, которых лично я вижу сразу. Сколько их на самом деле — нужно просто поднять информацию, - сказал Буданов.

Он также отметил, что в рф хватало чиновников, которые хотели помешать полномасштабному вторжению в Украину, поскольку осознавали последствия.

— Но, как вы знаете, в россии решения принимаются исключительно одним человеком. А ему вносили такую информацию, которую хотели, чтобы он ее увидел. Кроме того, имели место определенные внутрикремлевские разборки, что сильно повлияло на принятие финального решения, - добавил глава ГУР.

Напомним, ранее Буданов заявлял, что в Иран мог летать двойник путина.