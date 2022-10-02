В «лнр» начали съемки пропагандистского фильма о войне в Украине, биолабораториях и нацистах

На территории оккупированной россией Луганской области начали снимать пропагандистский фильм о войне.

В сети распространили первые кадры со съемок.

В фильме планируют показать фейкового президента Украины Владимира Зеленского, бойцов ВСУ, генералов НАТО и даже известные биолаборатории, в которых украинцы, по мнению росСМИ, разрабатывали химическое оружие и боевых птиц.

Украинские военные решили показать довольно искаженно и даже смешно – с огромными татуировками свастик на груди. У «Зеленского» на столе вместо сине-желтого флага стоят флаги США, ЕС и Великобритании.

Напомним, ранее компания Netflix откорректировала перевод слова бандеровке в российском фильме «Брат 2».