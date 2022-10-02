С начала войны Украина провела 24 обмена и вернула 808 защитников, – замминистра обороны Маляр

По состоянию на 2 октября Украина провела с россией 24 обмена, в результате чего из российского плена удалось вернуть 808 человек.

Об этом в своем сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Замминистра напомнила, что в начале широкомасштабного вторжения Кабмином был создан Координационный штаб по обращению с военнопленными.

«Очень важно, чтобы люди, которые сегодня ищут своих родственников и друзей, во-первых, имели четкую информацию и знали, куда обращаться, и во-вторых, чтобы общество знало, что происходит с освобожденными пленниками», — написала она в своем Telegram.

Маляр также подчеркнула, что Украина выполняет все нормы Женевских конвенций по вопросам обращения с военнопленными.

Ранее сообщалось, что сбитого российского летчика Красноярцева, который сознательно бомбил Чернигов, весной обменяли на пятерых украинских пилотов.