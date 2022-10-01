Бригада «скорой помощи» подорвалась на мине во время выезда в Балаклею - водитель погиб

В воскресенье, 2 октября, бригада скорой помощи, которая ехала на вызов в Балаклею Харьковской области, подорвался на мине.

Об этом сообщила местный волонтер Наталья Попова

В результате взрыва погиб водитель автомобиля Александр Кононенко, еще один человек получил травмы.

«Их скорая ехала на вызов к пациенту в городе Балаклея, и они наехали на мину. Молодой фельдшер Разлада Виталий Юрьевич получил контузию и ожоги. Водитель погиб на месте. Скорая сгорела», - сказано в сообщении.

Напомним, как в Сумской области авто работников «Укртелекома» наехало на российскую мину – водитель погиб, еще трое в больнице.