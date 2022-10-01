Первый замглавы Николаевской ОВА Решетилов получил медаль «За сприяння ЗСУ» от Минобороны

Первый заместитель главы Николаевской областной военной администрации Георгий Решетилов получил очередную награду.
Об этом он сообщил у себя на странице в Facebook.
Замглавы опубликовал фото медали «За сприяння Збройним силам України» и торжественного мероприятия, где ему ее вручает министр обороны Украины Алексей Резников.
«Спасибо, господин Министр!», - коротко прокомментировал Решетилов.
Медаль «За сприяння Збройним силам України» является поощрительным отличием Министерства обороны Украины. Ею награждаются военнослужащие военных формирований, созданных в соответствии с законами Украины (кроме военнослужащих Вооруженных Сил Украины), работники Вооруженных Сил Украины, а также другие лица за значительный личный вклад в дело развития Оружия Украины.
Напомним, ранее Решетилова наградили Орденом «За заслуги» ІІІ степени.
Также напомним, николаевская 299-я бригада тактической авиации имени генерал-лейтенанта Василия Никифорова получила почетное отличие «За мужество и отвагу».