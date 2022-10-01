«Мы держим надежно весь образовательный фронт»: Николаевские учителя исполняли песню на фоне разбомбленных россиянами школ

Ко Дню работников образования телеканал «МАРТ» выпустил клип с участием учителей Николаева. Песню исполняют сами педагоги на фоне разрушенных россиянами учебных заведений.
Видео опубликовано на странице канала Facebook.
«Эта песня – поздравление всем педагогам Украины от учителей Николаева», – говорится в подписи к видео.
Опубликованный вечером 30 сентября клип уже посмотрели более 2,2 миллиона раз.
Слова – Максим Гризоглазов
Музыка – Сергей Гризоглазов
Аранжировка - Максим Гризоглазов и Никита Горшков
Запись голосов и свод звука – Никита Горшков
Режиссер-постановщик – Юрий Тазарачев