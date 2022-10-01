Резников заявил, что в первые дни российского вторжения в ТРО вступило более 100 тысяч украинцев

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в первые дни полномасштабного вторжения россии в ряды Территориальной обороны вступило более 100 000 человек.

Об этом говорится в сообщении министра в Facebook по случаю Дня Теробороны.

«Силы ТрО – это самый молодой род сил ВСУ, закаливающийся на войне. В настоящее время это более 30 настоящих боевых бригад. Это много известных лиц из разных сфер нашей жизни и тысячи простых героев. Это вооруженный украинский народ – как он есть», – подчеркнул Резников.

Он отметил, что Украина не один год искала модель ТРО.

«Чуть больше года назад, когда в июле 2021 года был принят закон об основах национального сопротивления, Тероборона наконец-то начала формироваться по единственно правильному пути – на основе философии всеобъемлющей тотальной обороны. Когда любого врага встречает не только профессиональная армия, но обученная и вооруженная нация, которой не нужна никакая дополнительная мотивация. Потому что есть главная – защищать свои действия и свои семьи», - подчеркнул глава Минобороны.

Он поблагодарил за службу первого командующего Сил Теробороны бригадного генерала Юрия Галушкина и генерал-майора Игоря Танцура, который возглавил Силы ТрО в мае.

Резников подчеркнул, что «даже после нашей победы россияне никуда не денутся», поэтому украинцы всегда должны быть дать отпор.

«Это значит, что нам нужно решить вопрос упорядочения обращения оружия с учетом уже приобретенного опыта. А опыт свидетельствует: в Киеве за двое суток раздали более 20 тысяч автоматов. И это оружие наши граждане направили против неприятеля. Необходимо продемонстрировать доверие к людям», – отметил министр.

Он добавил, что обязательно будут созданы бригады Теробороны в Донецке, Луганске и Крыму.