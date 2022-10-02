Германия поможет «Укрзалізниці» в восстановлении и проверке путей

Немецкий оператор железных дорог Deutsche Bahn поможет «Укрзалізниці» в восстановлении железнодорожной инфраструктуры Украины.
Об этом заявил заместитель директора департамента инвестиционной деятельности «Укрзалізниці» Владимир Шемаев, сообщает ЦТС.
После войны Deutsche Bahn сможет привлечь дополнительные технические средства для сканирования состояния путевого хозяйства Украины, что позволит еще более точно определить степень износа и повреждений.
Также немецкие специалисты помогут УЗ в формировании новых проектов в соответствии с нормами ЕС, чтобы в дальнейшем украинский оператор железных дорог мог привлечь для них финансирование из фондов Евросоюза и других международных целевых фондов.
Напомним, «Укрзалізниця» возобновляет движение поезда сообщением Долинская – Николаев.