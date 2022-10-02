Германия поможет «Укрзалізниці» в восстановлении и проверке путей

После войны Deutsche Bahn сможет привлечь дополнительные технические средства для сканирования состояния путевого хозяйства Украины, что позволит еще более точно определить степень износа и повреждений.

Также немецкие специалисты помогут УЗ в формировании новых проектов в соответствии с нормами ЕС, чтобы в дальнейшем украинский оператор железных дорог мог привлечь для них финансирование из фондов Евросоюза и других международных целевых фондов.

Напомним, «Укрзалізниця» возобновляет движение поезда сообщением Долинская – Николаев.