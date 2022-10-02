Ермак встретился в Турции с руководителями компании Baykar

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в ходе рачой поездки в Турцию посетил производственные мощности компании Baykar, производящей беспилотные летательные аппараты «Байрактар».

Об этом сообщается на сайте Главы государства.

Отмечается, что Ермак стал первым иностранным гостем, побывавшим в Исследовательском центре компании Baykar, подтвердив его фактическое открытие.

Андрей Ермак также встретился с руководителями компании Халуком и Сельчуком Байрактарами. Стороны обсудили текущие и будущие проекты сотрудничества, в частности производства БПЛА на территории Украины.

«Ключевым элементом укрепления стратегического партнерства между Украиной и Турцией будет создание учебного центра и завода компании «Байкар» на территории нашего государства, а также совместное производство перспективных авиационных двигателей», - подчеркнул украинский чиновник.

По поручению Владимира Зеленского Андрей Ермак вручил Орден «За заслуги» ІІІ степени председателю Совета директоров и техническому директору компании «Байкар» Сельчуку Байрактару.

«Продолжаем укреплять обороноспособность нашего государства в тесном взаимодействии с нашим стратегическим партнером – Турцией», – отметил он.

Напомним, что ранее компания Bayraktar заявила, что не продаст россии «Байрактары» какую бы сумму ей не предложили: «Мы полностью на стороне Украины».