Жена российского оккупанта рассказала о случаях мобилизации 65-летних и мужчин, которые раньше не служили

Российский военный рассказал про то как в рф проходит так называемая «частичная мобилизация».

Об этом свидетельствует перехваченный разговор, опубликованный ГУР.

- Че там Саша, говорила, ты мне? Саша-Саша.. Че он еще дома или его уже увезли?

- Он короче, в Тайге. Славик, Леша, они все в Тайге. И вот туда, в Тайгу сейчас поднялась росгвардия, ОМОН, все полицейские, всех короче суют вниз, чтоб все оттуда спускались. И всем им пришла повестка, и Саше нашему тоже.

- А Саше то какого х*я? Он же не служил бл*ть в армии.

- Так Леша, сейчас всех забирают. Половина будет на зачистке, половина туда к вам уедут.

- Ты сама знаешь, что такое это и ты че говоришь, че это такое?

- Да, я знаю, так мы-то только что сидели разговаривали с Олей, это Оля мне все рассказала. Я говорю: «Ты откуда знаешь?», она говорит: «Да кто-то приезжали уже».

- Вы понимаете, что такое зачистка?

- Да.

- Че?

- Зачищать людей.

-Зачищать людей, думаешь, так просто что-ли сказано?

- Я тебе говорю, у нас тут вообще капец что творится.

-Ну понятно уже х*ли.

- С районов всех дергают. Дергают дедушек, которым под 60-65 лет. Ну, у нас уже половина покинула Бурятию.

- Съ*бались?

- Да.