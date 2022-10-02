Зеленский в телефоном разгоре с Макроном обсудили ядерный шантаж рф, успехи ВСУ и членство в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Зеленский поблагодарил Макрона за решительное осуждение незаконных референдумов в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях и попытки незаконной аннексии россией на этих территориях Украины. Главы государств согласились с необходимостью жесткой консолидированной реакции мирового сообщества на это очередное преступление рф, в том числе путем усиления санкционного давления.

Кроме того, лидеры обсудили ситуацию на фронте и новые успехи Вооруженных сил Украины в освобождении украинских территорий.

Владимир Зеленский подчеркнул важность усиления оборонной поддержки Украины со стороны Франции и отметил важную личную роль в этом Эммануэля Макрона.

Вспоминая тему ядерного шантажа мира россией, Президенты Украины и Франции обсудили ситуацию на Запорожской АЭС и в очередной раз отметили необходимость ее немедленной демилитаризации. Стороны особо обратили внимание на противоправное задержание российскими оккупационными властями генерального директора ЗАЭС Игоря Мурашова и призвали к его увольнению.

В контексте необходимости обеспечения безопасности Украины Владимир Зеленский затронул вопрос поданной нашим государством заявки на членство в НАТО.

Лидеры обсудили проведение на следующей неделе в Праге саммита Европейского политического сообщества и неформального заседания Европейского Совета, которые станут возможностью совместной оценки очередных актов российской агрессии и выработки соответствующих решений.

Напомним, что в августе Макрон впервые за три месяца поговорил с путиным по телефону – обсудили допуск миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.