Зеленский в телефоном разгоре с Макроном обсудили ядерный шантаж рф, успехи ВСУ и членство в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Об этом сообщается на сайте главы государства.
Зеленский поблагодарил Макрона за решительное осуждение незаконных референдумов в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях и попытки незаконной аннексии россией на этих территориях Украины. Главы государств согласились с необходимостью жесткой консолидированной реакции мирового сообщества на это очередное преступление рф, в том числе путем усиления санкционного давления.
Кроме того, лидеры обсудили ситуацию на фронте и новые успехи Вооруженных сил Украины в освобождении украинских территорий.
Владимир Зеленский подчеркнул важность усиления оборонной поддержки Украины со стороны Франции и отметил важную личную роль в этом Эммануэля Макрона.
Вспоминая тему ядерного шантажа мира россией, Президенты Украины и Франции обсудили ситуацию на Запорожской АЭС и в очередной раз отметили необходимость ее немедленной демилитаризации. Стороны особо обратили внимание на противоправное задержание российскими оккупационными властями генерального директора ЗАЭС Игоря Мурашова и призвали к его увольнению.
В контексте необходимости обеспечения безопасности Украины Владимир Зеленский затронул вопрос поданной нашим государством заявки на членство в НАТО.
Лидеры обсудили проведение на следующей неделе в Праге саммита Европейского политического сообщества и неформального заседания Европейского Совета, которые станут возможностью совместной оценки очередных актов российской агрессии и выработки соответствующих решений.
Напомним, что в августе Макрон впервые за три месяца поговорил с путиным по телефону – обсудили допуск миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.