В Турции на воду спустили корвет«Гетман Иван Мазепа» для ВМС Украины

В Турции на воду спустили противолодочный корвет типа Ada «Гетман Иван Мазепа», который предназначается Военно-Морским силам Украины.

Об этом сообщила Первая леди Украины Елена Зеленская.

«Турецкое слово «байрактар» («защитник») – название беспилотника – через месяцы полномасштабной агрессии стало в Украине символом настоящей защиты и побед. Но скоро, кроме байракторов, у нас появятся новые общие названия. Сегодня в Турции была честь спустить на воду корвет, который будет служить Украине и одновременно будет иметь турецкое сердце. Противолодочный корвет типа Ada «Гетман Иван Мазепа» (это имя избрал для него Президент Украины еще в 2021 году, когда начиналось строительство), будет первым кораблем такого класса для Военно-Морских сил Украины», - написала Зеленская.

Также она дала напутсиве новому украинскому кораблю.

« В таких случаях к судам обращаются как к людям – с уважением и напутствием. Итак, корвет «Гетман Иван Мазепа», желаю тебе с честью нести украинский флаг. Попутного ветра, спокойного моря и только победы! Всегда помни свою турецкую родину и прославляй Украину!», - написала Зеленская.

Отметим, что этот корвет Турция строила вместе с николаевским заводом. В августе были опубликованы фотографии корпуса будущего корабля ВМС Украины. Тогда писали, что корвет станет флагманским кораблем обновленных ВМСУ.

Как известно, имя будущему флагману ВМС Украины присвоил президент Украины Владимир Зеленский своим Указом от 18 августа 2022 года.

Напомним, по информации Преступности.НЕТ, согласно договоренностям, в Турции первый корвет будет построен на 70%, а после его должны были передать николаевскому заводу Океан вместе с технологиями строительства для достройки и комплектации вооружением. Второй корвет уже полностью должен быть построен на николаевском заводе. В целом украинские ВМС должны получить четыре корвета в рамках договоренностей с Турецкой Республикой.

Также, согласно существующим договоренностям, в 2022 году корвет должен быть переправлен в Украину , и уже в 2024 году он войдет в состав ВМС ВС Украины.