В Харьковской области поймали оккупанта, которого скрывал местный житель

На деоккупированной территории Харьковщины разоблачен военнослужащий так называемой «ЛНР» и скрывавший его местный житель.

Об этом сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook, пишет УП.

«При отработке на деоккупированных территориях в полицию поступила информация, что житель поселка Чкаловское предоставил свое жилье и одежду для укрывательства так называемому «военнослужащему ЛНР». «ЛНРовец» задержан, в отношении двух открыто дело», - говорится в сообщении.

«Связист» бандитского формирования «ЛНР» Сергей Пасечник, 1968 года, сообщено о подозрении по ч.2 ст. 260, что карается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

60-летнему Сергею Богданову, жителю с. Чкаловское, угрожает уголовная ответственность по ст.111-1 ч.4, что карается либо штрафом, либо лишением свободы, либо запретом занимать определенной деятельностью.