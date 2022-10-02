«Возле оккупированного Сватового произошел «хлопок», буряты разлетелись», – Гайдай

В воскресенье в Нижней Дуванке возле Сватового на оккупированной Луганщине раздался взрыв, погибли оккупанты-буряты, а в ВСУ предполагают, что возможно со стороны оккупантов работали загоны отряды, чтобы не давать россиянам бежать.

Об этом пишет « Украинская правда », ссылаясь на главу Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegam.

«Сегодня в Нижней Дуванке возле Сватова буряты разлетелись и висят кусками сейчас на деревьях. Что-то они там снова жгли не там, где нужно, или там, где нужно. Настроения панические. Они там в шоке от скорости наступления украинских военных», – сообщил Гайдай.

Гайдай также рассказал, что на некоторых освобожденных территориях украинские военные удивляются большому количеству убитых кафиров и предполагают, что работали загоны отряды.