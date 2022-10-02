«Возле оккупированного Сватового произошел «хлопок», буряты разлетелись», – Гайдай

В воскресенье в Нижней Дуванке возле Сватового на оккупированной Луганщине раздался взрыв, погибли оккупанты-буряты, а в ВСУ предполагают, что возможно со стороны оккупантов работали загоны отряды, чтобы не давать россиянам бежать.
Об этом пишет « Украинская правда », ссылаясь на главу Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegam.
«Сегодня в Нижней Дуванке возле Сватова буряты разлетелись и висят кусками сейчас на деревьях. Что-то они там снова жгли не там, где нужно, или там, где нужно. Настроения панические. Они там в шоке от скорости наступления украинских военных», – сообщил Гайдай.
Гайдай также рассказал, что на некоторых освобожденных территориях украинские военные удивляются большому количеству убитых кафиров и предполагают, что работали загоны отряды.
На определенных участках фронта, где уже прошли наши защитники, даже они удивлены, потому что очень много погибших орков. Они говорят, что бои шли мощные, но, возможно, даже работали какие-то загоны отряды, чтобы не давать россиянам убегать », - сообщил Гайдай .