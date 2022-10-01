Украина и Турция готовятся запустить совместное производство авиадвигателей, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил о спуске на воду в Турции корвета «Гетман Иван Мазепа», строительство которого началось в 2021 году. Он подчеркнул, что цель власти – создание в Украине соответствующей базы для строительства и обслуживания кораблей. Также Президент сообщил о строительстве авиадвигателей с компанией «Байкар».

Об этом Президент сказал в вечернем видеообращении

«Мы готовимся к созданию в Украине учебного центра и завода компании «Байкар», а также совместному производству авиадвигателей. Обязательно реализуем и эти проекты. Украина всегда была и станет одним из европейских центров военной и авиационной промышленности. И я горжусь, что могу сказать эти слова уверенно и обоснованно по итогам уже 221 дня полномасштабной войны России против нашего государства», - отметил президент в вечернем видеообращении.

Зеленский также добавил, что глава офиса президента Андрей Ермак посетил мощности компании «Байкар», которая производит, в частности, хорошо известные Байрактары. Ермак вручил председателю совета директоров компании Сенчуку Байрактару орден за заслуги, которым он был отмечен к годовщине независимости Украины.

Напомним, что посол Украины в Турции Василий Боднар рассказал, что турецкая компания Baykar будет строить в Украине завод по производству ударных беспилотников Bayraktar, как и договаривались.