В Латвии на парламентских выборах победило «Новое единство», а самая большая пророссийская партия даже не преодолела барьер

Правоцентристская партия «Новое единство» премьер-министра Латвии Кришьяниса Каринша выиграла парламентские выборы. Это позволяет ему возглавить новое коалиционное правительство.

Об этом сообщает Delfi , пишет Бабель.

Карнис является первым главой латвийского правительства, занимавшего этот пост в течение полного четырехлетнего срока. 57-летний политик, имеющий двойное гражданство — США и Латвии, получил поддержку избирателей из-за своей жесткой политики в отношении москвы.

После подсчета 100% бюллетеней стало известно, что одна из правящих партий «За развитие» не преодолела 5% барьер и, соответственно, не получила представительства в 14-м Сейме.

Окончательные итоги выборов в 14-й Сейма таковы:

«Новое Единство» – 18,97% (26 мандатов); "Союз зеленых и крестьян" - 12,44% (16 мандатов); «Объединенный список» – 11,01% (15 мандатов); «Национальное объединение» - 9,29% (13 мандатов); «За стабильность» – 6,80% (11 мандатов); "Латвия на первом месте" - 6,24% (9 мандатов); «Прогрессивные» – 6,16% (10 мандатов).

За бортом 14-го Сейма остается крупнейшая пророссийская партия «Согласие», которой совсем немного не хватило до 5% — за партию проголосовали 4,81% избирателей. До этого она трижды подряд побеждала на парламентских выборах, но постоянно находилась в оппозиции.