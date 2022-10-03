В Латвии на парламентских выборах победило «Новое единство», а самая большая пророссийская партия даже не преодолела барьер

Правоцентристская партия «Новое единство» премьер-министра Латвии Кришьяниса Каринша выиграла парламентские выборы. Это позволяет ему возглавить новое коалиционное правительство.
Об этом сообщает Delfi , пишет Бабель.
Карнис является первым главой латвийского правительства, занимавшего этот пост в течение полного четырехлетнего срока. 57-летний политик, имеющий двойное гражданство — США и Латвии, получил поддержку избирателей из-за своей жесткой политики в отношении москвы.
После подсчета 100% бюллетеней стало известно, что одна из правящих партий «За развитие» не преодолела 5% барьер и, соответственно, не получила представительства в 14-м Сейме.
Окончательные итоги выборов в 14-й Сейма таковы:
«Новое Единство» – 18,97% (26 мандатов);
"Союз зеленых и крестьян" - 12,44% (16 мандатов);
«Объединенный список» – 11,01% (15 мандатов);
«Национальное объединение» - 9,29% (13 мандатов);
«За стабильность» – 6,80% (11 мандатов);
"Латвия на первом месте" - 6,24% (9 мандатов);
«Прогрессивные» – 6,16% (10 мандатов).
За бортом 14-го Сейма остается крупнейшая пророссийская партия «Согласие», которой совсем немного не хватило до 5% — за партию проголосовали 4,81% избирателей. До этого она трижды подряд побеждала на парламентских выборах, но постоянно находилась в оппозиции.