«Был из Бучи и погиб в небе над Черным морем»: «Призраков Киева» возглавлял полковник ВСУ и муж депутата Бучанского горсовета

Нашли тело погибшего летчика из Бучи Михаила Матюшенко, возглавлявшего «Призраков Киева» и погибшего в бою над Черным морем.

Об этом сообщил мэр Бучи Анатолий Федорук.

«При выполнении боевого задания в воздушном бою героически погиб, защищая небо страны, полковник Вооруженных сил Украины Матюшенко Михаил Юрьевич (08.01.1961-26.06.2022). Он был из Бучи и погиб в небе над Черным морем. Военный лётчик управлял многими типами военных и гражданских самолетов. Служил в разных воинских частях, до войны работал руководителем одной из украинских авиакомпаний. Был успешным человеком и никогда не хвастался тем, чем занимается на самом деле. Обладая активной гражданской позицией, возглавлял общественное формирование охраны правопорядка», - сообщил Федорук.

Он добавил, что теперь может раскрыть информацию, что «Призраков Киева» возглавлял полковник Матюшенко.

«Свой бесценный опыт работы Михаил Матюшенко – позывной «Дед» – передавал младшему поколению. И только теперь мы имеем право рассказать правду: «Призрак Киева» возглавлял лётчик из Бучи. С приходом полковника Матюшенко к руководству 40 бригада тактической авиации не несла потери в воздухе. А значит, все пилоты из «Киевских привидений» возвращались в живых. «В одну из ночей Дед бросился в воздушное сражение на Л-39, имитируя атаку МиГ-29 на пару Су-30. Что вы думаете? Они отступили!», – вспоминают один из эпизодов собратья», - рассказывает мэр Бучи.

По информации Федорука, не вернувшегося после одного из вылетов полковника Матюшенко долго искали.

«Впоследствии он принял решение усилить южный и восточный фронты: «Когда Дед узнал о безвозвратных потерях подготовленных экипажей бомбардировщиков, решение было принято. Так началась новая операция». Для Михаила Матюшенко это была последняя миссия. Он не вернулся с очередного вылета, и его долго искали. Сегодня он едет домой, в Бучу», – сообщил Бучанский городской голова.



Он добавил, что погибший летчик был мужем депутата Бучанского городского совета Ларисе Матюшенко.