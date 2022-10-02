ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: В ОК «Юг» рассказали, что уничтожили 40 рашистов, 2 танка и 7 единиц другой авто-бронетехники

Уже 222-й день после начала полномасштабного вторжения России Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 2 октября, можно прочитать по этой ссылке .

В этой новости мы будем следить за событиями 3 октября.

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01:50 В ОК «Юг» рассказали , что результатом более 340 огневых задач было уничтожено 40 рашистов, 2 танка и 7 единиц другой автобронетехники.