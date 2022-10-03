С ноября жителям деоккупированных территорий будут платить дополнительную денежную помощь

С ноября жители только что освобожденных от оккупанта территорий будут получать дополнительную денежную помощь в размере 2200 гривен.

Об этом рассказала вице-премьер Ирина Верещук, сообщили в Минреинтеграции.

Она напомнила, какая помощь от государства и благотворителей предусмотрена жителям освобожденных от врага городов и сел. Это как гуманитарная помощь: продукты питания, вещи первой необходимости, средства гигиены, теплая одежда на зиму, так и финансовая поддержка.

– Каждый переживший оккупацию может рассчитывать на все актуальные виды финансовой помощи – и от государства, и от международных гуманитарных организаций. Кроме того, со следующего месяца эти граждане будут получать еще одну дополнительную помощь – 2200 гривен, – сообщила Ирина Верещук.

На освобожденных от врага Харьковщине и Херсонщине продолжается пилотный проект. Граждане, фактически проживавшие там на момент деоккупации, через Укрпочту получают разовую денежную помощь в сумме 1200 гривен.