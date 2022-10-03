Джонсон возглавит группу дружбы с Украиной британских консерваторов

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон станет новым главой группы дружбы с Украиной Консервативной партии.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Нынешний глава группы, бывший министр культуры Джон Виттингдейл, объявил о своем преемнике на полях съезда Консервативной партии. Им стал экс-премьер Великобритании Борис Джонсон.

По словам Виттингдейла, Джонсон - «во многом очевидный и наиболее достойный человек, чтобы возглавить эту организацию, потому что он был первым человеком, не только в этой стране, но и во всем западном мире, так решительно выступившем в поддержку украинского народа»

Сам Джонсон не участвовал в мероприятии.

«Борис сожалеет, что не может быть с нами сегодня, но он выразил свою полную поддержку тому, во что мы все верим и нашей дальнейшей поддержке Украины», - сказал Виттингдейл.

Напомним, как Борис Джонсон в своей прощальной речи упомянул Украину, обратился к путину и поддержал свою преемницу Трасс.