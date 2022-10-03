Домбровская вместе с нардепкой Мошенец ищут механизмы регистрации младенцев с оккупированных территорий как граждан Украины

Глава фракции «Слуга Народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская встретилась с народной депутатом Еленой Мошенец, с которой обсудили проблемный вопрос, связанный с невозможностью проведения регистрации украинскими государственными органами ребенка, рожденного на временно оккупированной территории.

Об этом она сообщила в Telegram .

Татьяна Домбровская отметила, что нардепку заинтересовала эта проблема и она пообещала подключиться к скорейшему решению вопроса.

«Поэтому наша задача - найти действенный механизм, который поможет проводить регистрацию ребенка как гражданина Украины, который был рожден на территории временно оккупированных регионов. В общем, речь не только о получении украинского свидетельства о рождении, а и о любых действиях, связанных с государственными реестрами, которые по понятным причинам пока не работают на территории временно оккупированных украинских Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей», - написала она .

Она добавила, что в ближайшее время планируется встреча с руководством Министерства юстиции по данному вопросу.