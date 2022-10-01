СБУ подтвердила российское гражданство у судьи Верховного суда

Председатель Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Богдан Львов в 2012 году продлил паспорт гражданина рф вместо паспорта, выданного ему в 1999 году.

Об этом, ссылаясь на Службу безопасности Украины, которая проверила соответствующие данные в реестрах рф, написали в пресс-службе Верховного суда.

СБУ проинформировала суд об этом 3 октября.

«Установлено, что Львов Богдан Юрьевич (дата рождения 28 сентября 1967 года, место рождения – Запорожье) получил продленный паспорт гражданина РФ №4512799636 от 17.10.2012, который продлен Львовом Б.Ю. вместо паспорта утратившего силу гражданина РФ №4598589684 от 22.07.1999», – говорится в сообщении.

Кроме этого, отмечает суд со ссылкой на СБУ, Львов по данным налогового реестра РФ получил налоговый номер 774319527956 в реестре сделок по недвижимости рф относительно квартиры по адресу: Россия, Москва, 125565, ул. Ленинградское шоссе, 88

Сегодня в 12:00 было запланировано собрание судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда по вопросу досрочного освобождения судьи Львова от должности.

Следует отметить, что сам Львов перед сообщением суда написал в соцсети, показывая сканы документов, что он дважды успешно прошел полиграф, сдал анализы, и «приводит окончательные доказательства», что сообщение о наличии у него гражданства рф – «лживая и заказная кампания».

Судья пишет, что «ожидает разоблачения заказчиков этой грязной кампании, целью которой был подрыв не просто доверия ко мне, а доверия ко всему Верховному суду».

Следует отметить, что по закону результаты использования полиграфа приобретают доказательную силу только в пределах назначенной судебной экспертизы, поэтому проверка на полиграфе возможна только в добровольном порядке или в случае экспертизы, назначенной судом.

Ранее о российском гражданстве судье сообщили журналисты "Схем". Они утверждали, что у него был паспорт рф во время конкурса на должность судьи и не отказался от него до сих пор. По данным журналистов, по российскому паспорту Львова производились операции с незадекларированной недвижимостью его семьи в Москве. Львов говорил, что это фейк, и обратился в ГБР. Верховный суд сообщил, что на период расследования ему приостановили доступ к гостайне. Судьи Кассационного хозсуда инициируют сбор подписей о досрочном увольнении Львова.